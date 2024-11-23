أهداف فوز أرسنال على نوتينجهام فورست 3-0 (الدوري الإنجليزي)

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 20:12

11/23/2024 8:12:08 PM أهداف فوز أرسنال على نوتينجهام فورست 3-0 (الدوري الإنجليزي)

أهداف فوز أرسنال على نوتينجهام فورست 3-0 (الدوري الإنجليزي)

الدوري الإنجليزي أرسنال
نرشح لكم
ملخص فوز راسينج على كروزيرو 3-1 (نهائي كوبا سود أمريكانا) أهداف فوز توتنام على مانشستر سيتي 4-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مارسيليا على لانس 3-1 (الدوري الفرنسي) ملخص فوز أتليتكو مدريد على ألافيس 2-1 (الدوري الإسباني) ملخص فوز المصري على الزمالك 1-0 (الدوري المصري) هدف المصري الأول ضد الزمالك - محمد الشامي (الدوري المصري) أهداف فوز مصر للناشئين على ليبيا 7-1 (تصفيات شمال إفريقيا) هدف فوز غزل المحلة على الجونة 1-0 (الدوري المصري)
أخر الأخبار
مورينيو يرد على إمكانية ضم رونالدو إلى فنربخشة 6 دقيقة | سعودي في الجول
رقم قياسي ينتظر صلاح أمام ساوثامبتون 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الكومي يكشف سر عودة منتخب الناشئين والتتويج ببطولة شمال إفريقيا رغم البداية السيئة 51 دقيقة | منتخب مصر
سام مرسي يتحدث عن حظوظه في الانضمام لمنتخب مصر مع حسام حسن ساعة | الدوري الإنجليزي
علي ماهر: الفوز على الزمالك كاصطياد حوت.. ولم نجد عقد دغموم حتى الآن ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الأحد 24 نوفمبر - ليفربول لتوسيع الصدارة.. وريال مدريد يواجه ليجانيس ساعة | الدوري الإسباني
سيد معوض يتحدث للمرة الأولى عن إصابة ابنه عمر 9 ساعة | الكرة المصرية
مدرب منتخب الناشئين: خماسية المغرب صدمتنا جميعا.. وهكذا عدنا باللقب والتأهل 9 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 3 دورة شمال إفريقيا للشباب - تعثر الجزائر أولا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر 4 أحمد إبراهيم مجاهد لـ في الجول: تقدمت بالطعن ضد ترشح أبو ريدة وبعض من قائمته