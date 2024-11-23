أهداف فوز باير ليفركوزن على هايدنهايم 5-2 (الدوري الألماني)

السبت، 23 نوفمبر 2024 - 19:32

11/23/2024 7:32:40 PM أهداف فوز باير ليفركوزن على هايدنهايم 5-2 (الدوري الألماني)

أهداف فوز باير ليفركوزن على هايدنهايم 5-2 (الدوري الألماني)

باير ليفركوزن الدوري الألماني هايدنهايم باتريك تشيك
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