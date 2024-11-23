أهداف فوز إنتر ميلان على هيلاس فيرونا 5-0 (الدوري الإيطالي)
السبت، 23 نوفمبر 2024 - 18:35
نهاية المباراة بفوز كاسح لنادي إنتر بنتيجة 5-0 على مضيفه فيرونا في بداية الجولة الـ13 من الكالتشيو— ADSportsTV (@ADSportsTV) November 23, 2024
شاهد الأهداف ⚽️📹#فيرونا_إنتر#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/mAyPcqpCUX
أهداف فوز إنتر ميلان على هيلاس فيرونا 5-0 (الدوري الإيطالي)
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