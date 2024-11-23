أهداف فوز إنتر ميلان على هيلاس فيرونا 5-0 (الدوري الإيطالي)

نهاية المباراة بفوز كاسح لنادي إنتر بنتيجة 5-0 على مضيفه فيرونا في بداية الجولة الـ13 من الكالتشيو



شاهد الأهداف ⚽️📹#فيرونا_إنتر#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/mAyPcqpCUX