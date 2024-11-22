هدف تعادل الاتحاد ضد الأهلي - بيكالي أوبامي (الدوري المصري)
الجمعة، 22 نوفمبر 2024 - 21:59
جوووووووووووول🔥⚽.. في وقت قاتل فان ديرك يسجل هدف التعادل للاتحاد في شباك الأهلي 💥#ONTime_Sports pic.twitter.com/vAIT62hxWn— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 22, 2024
هدف تعادل الاتحاد ضد الأهلي - بيكالي أوبامي (الدوري المصري)
نرشح لكم
هدفا تعادل الأهلي مع الاتحاد 1-1 (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول في الاتحاد - عمرو السولية (الدوري المصري) ركلة جزاء إمام عاشور المهدرة ضد الاتحاد (الدوري المصري) أهداف فوز فاركو على إنبي 4-3 (الدوري المصري) أهداف فوز بيراميدز على البنك الأهلي 3-1 (الدوري المصري) وسام أبو علي يكشف كيف خدع دفاع وحارس العين الإماراتي صلاح سجل وصنع.. ملخص فوز ليفربول على أستون فيلا 2-0 (الدوري الإنجليزي) هدف فوز سيراميكا على الإسماعيلي 1-0 (الدوري المصري)