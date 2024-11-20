ملخص فوز مصر على تونس 3-2 (بطولة شمال إفريقيا للناشئين)

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 20:28

11/20/2024 8:28:08 PM ملخص فوز مصر على تونس 3-2 (بطولة شمال إفريقيا للناشئين)

ملخص فوز مصر على تونس 3-2 (بطولة شمال إفريقيا للناشئين)

منتخب مصر للناشئين أحمد الكاس
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