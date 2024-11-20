ملخص فوز مصر على تونس 3-2 (بطولة شمال إفريقيا للناشئين)
الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 20:28
ريمونتادا فرعونية🔥🔥أهداف مباراة منتخب مصر أمام تونس تحت 17 عاما 3-2 🇪🇬⚽🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/vZcpYsxISc— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 20, 2024
ملخص فوز مصر على تونس 3-2 (بطولة شمال إفريقيا للناشئين)
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