هدفا تعادل البرازيل مع أوروجواي 1-1 (تصفيات كأس العالم)
الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 10:51
السامبا والسيليستي 🇧🇷🇺🇾— SSC (@ssc_sports) November 20, 2024
هدف بهدف ونقطة لكل منهما (1-1) ⚽️
📺 شاهد أهداف اللقاء ⤵️#تصفيات_أمريكا_الجنوبية
#البرازيل_أوروغواي | #SSC pic.twitter.com/cNqjUwcP5G
هدفا تعادل البرازيل مع أوروجواي 1-1 (تصفيات كأس العالم)
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