هدفا تعادل البرازيل مع أوروجواي 1-1 (تصفيات كأس العالم)

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 10:51

11/20/2024 10:51:04 AM هدفا تعادل البرازيل مع أوروجواي 1-1 (تصفيات كأس العالم)

هدفا تعادل البرازيل مع أوروجواي 1-1 (تصفيات كأس العالم)

البرازيل الأوروجواي
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