هدف فوز الأرجنتين على بيرو - لاوتارو مارتينيز (تصفيات كأس العالم)
الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 10:23
ميسي يصنع ولاوتارو من لمسة 🔥— SSC (@ssc_sports) November 20, 2024
مارتينيز يسجل الهدف الأول للأرجنتين 🇦🇷⚽
الأرجنتين 1 × 0 بيرو#تصفيات_أمريكا_الجنوبية #الأرجنتين_بيرو | #SSC pic.twitter.com/rYz0h544tO
هدف فوز الأرجنتين على بيرو - لاوتارو مارتينيز (تصفيات كأس العالم)
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