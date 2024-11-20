ملخص مباراة البوسنة وهولندا 1-1 (دوري الأمم الأوروبية)

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 - 00:45

11/20/2024 12:45:59 AM ملخص مباراة البوسنة وهولندا 1-1 (دوري الأمم الأوروبية)

ملخص مباراة البوسنة وهولندا 1-1 (دوري الأمم الأوروبية)

البوسنة هولندا دوري الأمم الأوروبية الاتحاد السكندري
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