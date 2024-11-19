ملخص مباراة مصر وبوتسوانا 1-1 (تصفيات أمم إفريقيا)
الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 20:01
ملخص مباراة مصر وبوتسوانا 1-1 (تصفيات أمم إفريقيا)
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