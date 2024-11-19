هدف تعادل مصر في بوتسوانا - تريزيجيه (تصفيات أمم إفريقيا)
الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 17:31
تريزيغه يسجل التعادل لمصر من تسديدة أرضية محكمة#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا#AFCONQ2025 pic.twitter.com/Oh389I0YmC— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 19, 2024
هدف تعادل مصر في بوتسوانا - تريزيجيه (تصفيات أمم إفريقيا)
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