ملخص فوز أوروجواي على كولومبيا 3-2 (تصفيات كأس العالم)

السبت، 16 نوفمبر 2024 - 11:21

11/16/2024 11:21:42 AM ملخص فوز أوروجواي على كولومبيا 3-2 (تصفيات كأس العالم)

ملخص فوز أوروجواي على كولومبيا 3-2 (تصفيات كأس العالم)

ملخص فوز أوروجواي على كولومبيا 3-2 (تصفيات كأس العالم)
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