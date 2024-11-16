ملخص فوز أوروجواي على كولومبيا 3-2 (تصفيات كأس العالم)
السبت، 16 نوفمبر 2024 - 11:21
ملخص فوز أوروجواي على كولومبيا 3-2 (تصفيات كأس العالم)
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