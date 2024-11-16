انسحاب كوسوفو بسبب عنصرية جماهير رومانيا (دوري الأمم الأوروبية)

السبت، 16 نوفمبر 2024 - 01:19

11/16/2024 1:19:32 AM انسحاب كوسوفو بسبب عنصرية جماهير رومانيا (دوري الأمم الأوروبية)

انسحاب كوسوفو بسبب عنصرية جماهير رومانيا (دوري الأمم الأوروبية)

كوسوفو
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