ملخص تعادل مصر مع كاب فيردي 1-1 (تصفيات أمم إفريقيا)

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 - 20:45

11/15/2024 8:45:39 PM ملخص تعادل مصر مع كاب فيردي 1-1 (تصفيات أمم إفريقيا)

ملخص تعادل مصر مع كاب فيردي 1-1 (تصفيات أمم إفريقيا)

مصر كاب فيردي تصفيات أمم إفريقيا
نرشح لكم
هدف مصر الأول ضد كاب فيردي - طاهر محمد طاهر (تصفيات أمم إفريقيا 2025) أنا طارق يحيى (2) - عن السحر والانتقال للزمالك بالصدفة ملخص فوز المغرب على مصر للشباب 2-1 (شمال إفريقيا تحت 20) ملخص فوز منتخب مصر للناشئين على الجزائر 2-1 (بطولة شمال إفريقيا) أنا طارق يحيى (1) - جيل 86 ظُلم.. والخطيب أنصح واحد فينا صلاح سجل وصنع.. ملخص فوز ليفربول على أستون فيلا 2-0 (الدوري الإنجليزي) هدف فوز سيراميكا على الإسماعيلي 1-0 (الدوري المصري) أهداف فوز بيراميدز على إنبي 2-1 (الدوري المصري)
أخر الأخبار
خبر في الجول - خطوة تقرب شكري من العودة للتدريبات مع سيراميكا 21 دقيقة | الدوري المصري
البيان الثاني.. مديرية صحة دمياط تكشف تفاصيل حالة محمد شوقي 23 دقيقة | الكرة المصرية
أبو العلا يعلن تفاصيل إصابة شحاتة أمام كاب فيردي 30 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - قرار يعطل استاد هيئة قناة السويس من استضافة لقاء المصري وإنيمبا 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
تهديد بالهبوط وحظر الانتقالات.. قرارات عنيفة من هيئة الرقابة المالية ضد أولمبيك ليون ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل إسبانيا - فيفيان في الدفاع وأويارزابال يعوض يامال أمام الدنمارك ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر حسام حسن: ركلة جزاء كاب فيردي ليست صحيحة.. وهذا سبب الرضا عن التعادل ساعة | الكرة المصرية
يوفنتوس يفسخ تعاقده مع بوجبا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان 2 قائمة منتخب مصر - ربيعة يعوض ربيعة.. العميد يختار 25 لاعبا وغياب صلاح 3 تغيير موعد انطلاق مباراة مصر وبوتسوانا 4 تعليق من إمام عاشور على الصلح بين الشحات والشيبي