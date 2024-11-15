أهداف فوز اليابان على إندونيسيا 4-0 (تصفيات كأس العالم)

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 - 20:39

11/15/2024 8:39:35 PM أهداف فوز اليابان على إندونيسيا 4-0 (تصفيات كأس العالم)

أهداف فوز اليابان على إندونيسيا 4-0 (تصفيات كأس العالم)

اليابان إندونيسيا تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
ملخص فوز قطر القاتل على أوزبكستان 3-2 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز الإمارات على قيرغيزستان 3-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص تعادل العراق مع الأردن 0-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز عمان على فلسطين 1-0 (تصفيات كأس العالم) هدف فوز الصين على البحرين 1-0 (تصفيات كأس العالم) أهداف فوز كوريا الجنوبية على الكويت 3-1 (تصفيات كأس العالم) ملخص تعادل السعودية مع أستراليا 0-0 (تصفيات كأس العالم) أهداف فوز الهلال على العين 5-4 (دوري أبطال آسيا)
أخر الأخبار
خبر في الجول - خطوة تقرب شكري من العودة للتدريبات مع سيراميكا 20 دقيقة | الدوري المصري
البيان الثاني.. مديرية صحة دمياط تكشف تفاصيل حالة محمد شوقي 22 دقيقة | الكرة المصرية
أبو العلا يعلن تفاصيل إصابة شحاتة أمام كاب فيردي 29 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - قرار يعطل استاد هيئة قناة السويس من استضافة لقاء المصري وإنيمبا 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
تهديد بالهبوط وحظر الانتقالات.. قرارات عنيفة من هيئة الرقابة المالية ضد أولمبيك ليون ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل إسبانيا - فيفيان في الدفاع وأويارزابال يعوض يامال أمام الدنمارك ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر حسام حسن: ركلة جزاء كاب فيردي ليست صحيحة.. وهذا سبب الرضا عن التعادل ساعة | الكرة المصرية
يوفنتوس يفسخ تعاقده مع بوجبا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طلب من فرج عامر لـ الهاني سليمان 2 قائمة منتخب مصر - ربيعة يعوض ربيعة.. العميد يختار 25 لاعبا وغياب صلاح 3 تغيير موعد انطلاق مباراة مصر وبوتسوانا 4 تعليق من إمام عاشور على الصلح بين الشحات والشيبي