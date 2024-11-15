فينيسيوس جونيور يهدر ركلة جزاء أمام فنزويلا (تصفيات كأس العالم)
الجمعة، 15 نوفمبر 2024 - 00:32
رومو يتصدى لتسديدة فينيسيوس من علامة الجزاء🧤#تصفيات_أمريكا_الجنوبية #فنزويلا_البرازيل | #SSC pic.twitter.com/RWpmTpSz7z— SSC (@ssc_sports) November 14, 2024
فينيسيوس جونيور يهدر ركلة جزاء أمام فنزويلا (تصفيات كأس العالم)
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