هدف فنزويلا الأول ضد البرازيل - سيجوفيا (تصفيات كأس العالم)
الجمعة، 15 نوفمبر 2024 - 00:26
سيغوفيا يدرك التعادل لفنزويلا من تسديدة قوية ⚽— SSC (@ssc_sports) November 14, 2024
فنزويلا 1 × 1 البرازيل #تصفيات_أمريكا_الجنوبية #فنزويلا_البرازيل | #SSC pic.twitter.com/LiMW8M3GCX
هدف فنزويلا الأول ضد البرازيل - سيجوفيا (تصفيات كأس العالم)
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