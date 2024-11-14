هدف البرازيل الأول ضد فنزويلا - رافينيا (تصفيات كأس العالم)
الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 23:55
رافينيا يسجل أول أهداف البرازيل من تسديدة قوية 🚀⚽#تصفيات_أمريكا_الجنوبية #فنزويلا_البرازيل | #SSC pic.twitter.com/YtJAR01mSw— SSC (@ssc_sports) November 14, 2024
هدف البرازيل الأول ضد فنزويلا - رافينيا (تصفيات كأس العالم)
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