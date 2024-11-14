هدف فوز الصين على البحرين 1-0 (تصفيات كأس العالم)

الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 18:57

11/14/2024 6:57:31 PM هدف فوز الصين على البحرين 1-0 (تصفيات كأس العالم)

هدف فوز الصين على البحرين 1-0 (تصفيات كأس العالم)

الصين البحرين تصفيات كأس العالم
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