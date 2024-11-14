أهداف فوز كوريا الجنوبية على الكويت 3-1 (تصفيات كأس العالم)
الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 18:56
أهداف المباراة|— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 14, 2024
الكويت 1 - 3 كوريا الجنوبية#تصفيات_مونديال2026 #قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/n2Mn500pxO
أهداف فوز كوريا الجنوبية على الكويت 3-1 (تصفيات كأس العالم)
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