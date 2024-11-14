ملخص تعادل السعودية مع أستراليا 0-0 (تصفيات كأس العالم)
الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 17:45
ملخص تعادل السعودية مع أستراليا 0-0 (تصفيات كأس العالم)
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