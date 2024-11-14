أنا طارق يحيى (1) - جيل 86 ظُلم.. والخطيب أنصح واحد فينا
الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 12:37
أنا طارق يحيى (1) - جيل 86 ظُلم.. والخطيب أنصح واحد فينا
نرشح لكم
أهداف فوز المغرب على مصر 5-1 (بطولة شمال إفريقيا للناشئين) الكشف عن قميص منتخب مصر لعام 2025 هدف إنتر الأول ضد نابولي - هاكان تشالهان أوجلو (الدوري الإيطالي) دي خيا صنع.. ملخص فوز فيورنتينا على فيرونا 3-1 (الدوري الإيطالي) ملخص تعادل تشيلسي ضد أرسنال 1-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أتليتكو مدريد على مايوركا 1-0 (الدوري الإسباني) مرموش سجل وصنع.. ملخص فوز فرانكفورت على شتوتجارت 3-2 (الدوري الألماني) ملخص فوز مانشستر يونايتد على ليستر سيتي 3-0 (الدوري الإنجليزي)