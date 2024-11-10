دي خيا صنع.. ملخص فوز فيورنتينا على فيرونا 3-1 (الدوري الإيطالي)

الأحد، 10 نوفمبر 2024 - 22:24

11/10/2024 10:24:19 PM دي خيا صنع.. ملخص فوز فيورنتينا على فيرونا 3-1 (الدوري الإيطالي)

دي خيا صنع.. ملخص فوز فيورنتينا على فيرونا 3-1 (الدوري الإيطالي)

فيورنتينا الدوري الإيطالي دي خيا هيلاس فيرونا
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