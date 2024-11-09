أهداف تعادل كالياري مع ميلان 3-3 (الدوري الإيطالي)
السبت، 09 نوفمبر 2024 - 21:22
في مباراة مثيرة شهدت 6 أهداف..— ADSportsTV (@ADSportsTV) November 9, 2024
كالياري يتعادل أمام ميلان بثلاثة أهداف لكل فريق#كالياري_ميلان#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/E8BqWvz9ys
أهداف تعادل كالياري مع ميلان 3-3 (الدوري الإيطالي)
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