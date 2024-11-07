هدف فوز الأهلي أمام زد - طاهر محمد طاهر (الدوري المصري)
الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 20:47
طاهر محمد طاهر يضع الأهلي في المقدمة أمام زد 🔴🦅⚽pic.twitter.com/IObetulXWY— FilGoal (@FilGoal) November 7, 2024
هدف فوز الأهلي أمام زد - طاهر محمد طاهر (الدوري المصري)
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