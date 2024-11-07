هدف طلائع الجيش الأول ضد غزل المحلة - عماد فتحي (الدوري المصري)
الخميس، 07 نوفمبر 2024 - 17:22
عماد فتحي يباغت المحلة بالهدف الأول لطلائع الجيش⚽🔥 pic.twitter.com/Ai9w5pzzpF— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 7, 2024
هدف طلائع الجيش الأول ضد غزل المحلة - عماد فتحي (الدوري المصري)
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