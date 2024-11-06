هدف فوز كلوب بروج على أستون فيلا بعد خطأ عجيب 1-0 (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 21:54
لقطة غير متوقعة من مدافع أستون فيلا 😱— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 6, 2024
😅🥅 مينغز يتسبب في ركلة جزاء لصالح كلوب بروج #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/uZXx3vbERb
هدف فوز كلوب بروج على أستون فيلا بعد خطأ عجيب 1-0 (دوري أبطال أوروبا)
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