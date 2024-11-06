هدف فوز كلوب بروج على أستون فيلا بعد خطأ عجيب 1-0 (دوري أبطال أوروبا)

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 21:54

11/6/2024 9:54:06 PM هدف فوز كلوب بروج على أستون فيلا بعد خطأ عجيب 1-0 (دوري أبطال أوروبا)

هدف فوز كلوب بروج على أستون فيلا بعد خطأ عجيب 1-0 (دوري أبطال أوروبا)

كلوب بروج أستون فيلا دوري أبطال أوروبا مينجز
نرشح لكم
هدف أتليتكو مدريد الأول في باريس سان جيرمان - مولينا (دوري أبطال أوروبا) هدف برشلونة الأول ضد ريد ستار - إينيجو مارتينيز (دوري أبطال أوروبا) هدف باريس سان جيرمان الأول في أتليتكو مدريد - وارن زائير إيمري (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز ليفربول على باير ليفركوزن 4-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز سبورتنج لشبونة على مانشستر سيتي 4-1 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز ميلان على ريال مدريد 3-1 (دوري أبطال أوروبا) هدف سبورتنج لشبونة الأول في مانشستر سيتي - جيوكيريس (دوري أبطال أوروبا) هدف مانشستر سيتي الأول في سبورتنج لشبونة - فودين (دوري أبطال أوروبا)
أخر الأخبار
مصيدة فليك تواصل النجاح.. برشلونة يهزم ريد ستار في مباراة السبعة أهداف 2 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
"فلسطين حرة" الإبداع في المدرجات لم يكف.. أتليتكو مدريد يفوز على سان جيرمان في الوقت القاتل 7 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إنتر ينقل متاعب أرسنال إلى أوروبا بهدف هاكان 9 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
في تجربة ميكالي الأولى.. مصر للشباب يتعادل سلبيا مع تنزانيا استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا 38 دقيقة | منتخب مصر
الكشف عن قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي 48 دقيقة | الدوري المصري
كرة نسائية - استعدادا لتصفيات كأس العالم.. منتخب الشابات يهزم الأردن بخماسية ساعة | رياضة نسائية
دوري أبطال أوروبا - خطأ مينجز الغريب يكبد أستون فيلا خسارته الأولى.. وانتصار شاختار ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - الكشف عن مجموعات ومواعيد رجال الأهلي وسيدات الزمالك بمونديال الأندية ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يكشف سر احتفاله بالقناع 2 طريق الأهلي - بوتافوجو إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس رغم الخسارة.. واللقب برازيلي 3 سكاي: خيانة ليفربول في الطريق؟ مانشستر سيتي يختار خليفة جوارديولا 4 حارس مازيمبي المتحول إلى مهاجم: سأكون الأفضل في العالم.. وأتمنى اللعب بالدوري المصري