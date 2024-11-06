ملخص فوز سبورتنج لشبونة على مانشستر سيتي 4-1 (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 - 00:54
ملخص فوز سبورتنج لشبونة على مانشستر سيتي 4-1 (دوري أبطال أوروبا)
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