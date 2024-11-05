هدف سبورتنج لشبونة الأول في مانشستر سيتي - جيوكيريس (دوري أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 23:04
هدف سبورتنج لشبونة الأول في مانشستر سيتي - جيوكيريس (دوري أبطال أوروبا)
نرشح لكم
ملخص فوز ليفربول على باير ليفركوزن 4-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز سبورتنج لشبونة على مانشستر سيتي 4-1 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز ميلان على ريال مدريد 3-1 (دوري أبطال أوروبا) محادثة محمد عادل مع حكام الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي هدف مانشستر سيتي الأول في سبورتنج لشبونة - فودين (دوري أبطال أوروبا) ملخص تعادل مانشستر يونايتد ضد تشيلسي 1-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز برشلونة على إسبانيول 3-1 (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الثاني ضد إسبانيول - رافينيا (الدوري الإسباني)