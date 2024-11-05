هدف مانشستر سيتي الأول في سبورتنج لشبونة - فودين (دوري أبطال أوروبا)

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 - 22:43

11/5/2024 10:43:26 PM هدف مانشستر سيتي الأول في سبورتنج لشبونة - فودين (دوري أبطال أوروبا)

هدف مانشستر سيتي الأول في سبورتنج لشبونة - فودين (دوري أبطال أوروبا)

مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا فودين
نرشح لكم
ملخص فوز ليفربول على باير ليفركوزن 4-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز سبورتنج لشبونة على مانشستر سيتي 4-1 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز ميلان على ريال مدريد 3-1 (دوري أبطال أوروبا) محادثة محمد عادل مع حكام الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي هدف سبورتنج لشبونة الأول في مانشستر سيتي - جيوكيريس (دوري أبطال أوروبا) ملخص تعادل مانشستر يونايتد ضد تشيلسي 1-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز برشلونة على إسبانيول 3-1 (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الثاني ضد إسبانيول - رافينيا (الدوري الإسباني)
أخر الأخبار
يوفنتوس يرفض الهزيمة أمام ليل.. ودورتموند يستعيد توازنه في دوري أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة نسائية - الكشف عن قائمة سيدات مسار استعدادا لدوري أبطال إفريقيا 3 ساعة | رياضة نسائية
لا تغلقوا سقف برنابيو مجددا.. ميلان يضرب ريال مدريد بثلاثية ويزيد أوجاعه الأوروبية 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
محمد عادل يكشف لـ في الجول: التسجيل الصوتي مزور وسأتقدم ببلاغ للنائب العام 3 ساعة | الدوري المصري
العلامة الكاملة والصدارة.. صلاح يصنع مرتين و"هاتريك" دياز يقود ليفربول لهزيمة ليفركوزن برباعية 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
منظمة مكافحة المنشطات تكشف موقف فتوح من لعب المباريات.. وتحليل "الحشيش" 3 ساعة | الدوري المصري
"أليكس فيرجسون الجديد وصل"..أموريم يقود سبورتنج لشبونة لإسقاط مانشتسر سيتي برباعية 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
بسبب باتشيكو.. الزمالك يعلن عبر في الجول إيقاف قيد جديد 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يكشف سر احتفاله بالقناع 2 طريق الأهلي - بوتافوجو إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس رغم الخسارة.. واللقب برازيلي 3 سكاي: خيانة ليفربول في الطريق؟ مانشستر سيتي يختار خليفة جوارديولا 4 خبر في الجول - لجنة الحكام تدرس إيقاف طاقم فيديو الزمالك والبنك.. وعقوبة مختلفة لـ محمد عادل