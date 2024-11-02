هدف الأهلي الخامس أمام سيراميكا كليوباترا - طاهر محمد طاهر (الدوري المصري)
السبت، 02 نوفمبر 2024 - 21:52
جوووووووول.. طاهر محمد طاهر يشارك في حفلة الأهداف ويضيف الهدف الخامس للأهلي في مرمى سيراميكا⚽🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/r4uCSH4yLy— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 2, 2024
هدف الأهلي الخامس أمام سيراميكا كليوباترا - طاهر محمد طاهر (الدوري المصري)
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