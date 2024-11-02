هدف سيراميكا كليوباترا الأول أمام الأهلي - أحمد بلحاج (الدوري المصري)
السبت، 02 نوفمبر 2024 - 21:18
جوووووووول.. سيراميكا يعود للقاء من جديد عن طريق أحمد بلحاج من ركلة جزاء ⚽🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/350dOeI1zK— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 2, 2024
هدف سيراميكا كليوباترا الأول أمام الأهلي - أحمد بلحاج (الدوري المصري)
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