هدف الأهلي الثاني في سيراميكا - وسام أبو علي (الدوري المصري)
السبت، 02 نوفمبر 2024 - 21:07
جوووووووول.. بالتخصص هداف الدوري الموسم الماضي وسام أبو علي يعيد التقدم للأهلي ضد سيراميكا من ركلة حرة ⚽🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/YZJnfpsUfF— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 2, 2024
هدف الأهلي الثاني في سيراميكا - وسام أبو علي (الدوري المصري)
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