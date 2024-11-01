هدف بتروجت الأول ضد بيراميدز.. والتعادل يأتي سريعا (الدوري المصري)

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 - 17:30

11/1/2024 5:30:02 PM هدف بتروجت الأول ضد بيراميدز.. والتعادل يأتي سريعا (الدوري المصري)

هدف بتروجت الأول ضد بيراميدز.. والتعادل يأتي سريعا (الدوري المصري)

الدوري المصري بيراميدز بتروجت
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