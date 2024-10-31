هدف السد الأول ضد الريان - تريزيجيه (الدوري القطري)
الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 21:13
بتسديدة من داخل المنطقة ⚽— FilGoal (@FilGoal) October 31, 2024
تريزيجيه يتقدم للريان في مرمى السد 💪🇪🇬pic.twitter.com/DHl2LJAXoU
هدف السد الأول ضد الريان - تريزيجيه (الدوري القطري)
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