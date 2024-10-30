طرد إسلام محارب - طلائع الجيش ضد المصري (الدوري المصري)
الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 21:51
طرد إسلام محارب - طلائع الجيش ضد المصري (الدوري المصري)
نرشح لكم
ملخص تعادل يوفنتوس مع بارما 2-2 (الدوري الإيطالي) ملخص انتصار ليفربول ضد برايتون 3-2 (كأس الرابطة الإنجليزية) هدف ليفربول الأول ضد برايتون - جاكبو (كأس الرابطة الإنجليزية) ملخص فوز إنتر على إمبولي 3-0 (الدوري الإيطالي) هدف مانشستر يونايتد الأول ضد ليستر سيتي - كاسيميرو (كأس الرابطة الإنجليزية) هدفا فوز المصري على طلائع الجيش 2-0 (الدوري المصري) أهداف فوز سموحة على حرس الحدود 3-1 (الدوري المصري) هدف المصري الأول ضد طلائع الجيش - صلاح محسن (الدوري المصري)