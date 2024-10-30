محمد رمضان يتحدث بعد فوز الأهلي على العين (إنتركونتينينتال)

مراسم تتويج الأهلي بعد الفوز على العين (إنتركونتينينتال)

أهداف فوز الأهلي على العين 3-0 (كأس إنتركونتينينتال)

هدف الأهلي الثاني ضد العين - إمام عاشور (إنتركونتينينتال)

هدف الأهلي الأول ضد العين - وسام أبو علي (إنتركونتينينتال)

خالد عيسى يمنع الهدف الأول للأهلي ضد العين (إنتركونتينينتال)

المؤتمر الصحفي لـ كولر والشناوي قبل مباراة العين

احتفالات كولر مع جماهير الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

خالد بيبو: ليس لدي أي مشكلة في تحمل المسؤولية عند الخسارة