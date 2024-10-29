أهداف فوز الأهلي على العين 3-0 (كأس إنتركونتينينتال)
الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 - 22:16
أوهووووووووو.. إيه الحلاوة دي إيه الجمال ده يا أهلي😍.. استمتع بثلاثية الأهلي في مرمى العين بتعليق خليل البلوشي⚽🦅#كأس_إنتركونتيننتال_2024 pic.twitter.com/aPi0kfCrwR— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 29, 2024
أهداف فوز الأهلي على العين 3-0 (كأس إنتركونتينينتال)
نرشح لكم
محمد رمضان يتحدث بعد فوز الأهلي على العين (إنتركونتينينتال) مراسم تتويج الأهلي بعد الفوز على العين (إنتركونتينينتال) هدف الأهلي الثاني ضد العين - إمام عاشور (إنتركونتينينتال) هدف الأهلي الأول ضد العين - وسام أبو علي (إنتركونتينينتال) خالد عيسى يمنع الهدف الأول للأهلي ضد العين (إنتركونتينينتال) المؤتمر الصحفي لـ كولر والشناوي قبل مباراة العين احتفالات كولر مع جماهير الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية خالد بيبو: ليس لدي أي مشكلة في تحمل المسؤولية عند الخسارة