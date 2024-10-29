هدف الأهلي الأول ضد العين - وسام أبو علي (إنتركونتينينتال)
الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024 - 20:38
بصوت عصام عبده..— ADSportsTV (@ADSportsTV) October 29, 2024
وسام أبو علي يسجل أول أهداف الأهلي#الأهلي_العين #كأس_القارات_للأندية pic.twitter.com/4JP61he2bY
هدف الأهلي الأول ضد العين - وسام أبو علي (إنتركونتينينتال)
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