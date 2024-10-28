المؤتمر الصحفي لـ كولر والشناوي قبل مباراة العين

الإثنين، 28 أكتوبر 2024 - 19:49

10/28/2024 7:49:18 PM المؤتمر الصحفي لـ كولر والشناوي قبل مباراة العين

المؤتمر الصحفي لـ كولر والشناوي قبل مباراة العين

الأهلي
نرشح لكم
فوز الأهلي بركلات الترجيح على الزمالك 7-6 (السوبر المصري) تتويج الأهلي بلقب السوبر المصري 2024 الجزيري يهدر هدفا قاتلا بعد مجهود زيزو (السوبر المصري) القائم يمنع ركلة حرة مباشرة من وسام أبو علي (السوبر المصري) هدف الزمالك الملغي ضد الأهلي - سيف الجزيري (السوبر المصري) العارضة تمنع ركلة مباشرة من يحيى عطية الله (السوبر المصري) عواد يواصل التألق ويمنع انفراد وسام أبو علي (السوبر المصري) عواد يتألق في التصدي لانفراد الشحات (السوبر المصري)
أخر الأخبار
كأس إنتركونتينينال - مؤتمر رحيمي: لا أعلم شيء عن اهتمام الأهلي السابق بي.. وأتمنى الاحتراف 41 دقيقة | كأس العالم للأندية
إنتركونتينينتال - مؤتمر كريسبو: فخورون بالتواجد هنا.. وسنتحدث مع أولادنا حول تلك المشاركة 53 دقيقة | كأس العالم للأندية
ريال مدريد لـ في الجول: لا نتواجد في مكان لا يحترمنا ولذلك لن نحضر حفل الكرة الذهبية ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر حفل الكرة الذهبية – الإعلان عن ترتيب 20 لاعب 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ماركا: ريال مدريد يلغي تغطية حفل الكرة الذهبية.. "جائزة ليس لها قيمة" 2 ساعة | الكرة الأوروبية
للمرة الثانية.. فليك مدرب الشهر بالدوري الإسباني 3 ساعة | الدوري الإسباني
كأس إنتركونتينينتال – مؤتمر الشناوي: مباراة العين بطولة خاصة بالنسبة لنا.. ونفكر في النهائي 3 ساعة | كأس العالم للأندية
كأس إنتركونتينينتال - مؤتمر كولر: يجب أن يتعلم الجمهور الصبر ونعرف قوة هجوم العين ورحيمي 3 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 خبر في الجول - طلب مصري بتقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات 3 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 4 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة