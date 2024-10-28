أهداف فوز فيورنتينا على روما 5-1 (الدوري الإيطالي)

نهاية المباراة بفوز كاسح لنادي فيورنتينا على ضيفه روما بنتيجة 5-1 في ختام مباريات اليوم من الكالتشيو ✅



شاهد الأهداف ⚽️📹#فيورنتينا_روما#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/omPIoBU4c6