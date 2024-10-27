هدفا تعادل فرانكفورت مع يونيون برلين 1-1 (الدوري الألماني)
الأحد، 27 أكتوبر 2024 - 22:18
هدفا تعادل فرانكفورت مع يونيون برلين 1-1 (الدوري الألماني)
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