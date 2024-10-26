هدف برشلونة الثاني أمام ريال مدريد - ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني)
السبت، 26 أكتوبر 2024 - 23:34
عرضية مثالية من أليخاندرو بالدي ورأسية ولا أروع من ليفاندوفسكي 💥💥pic.twitter.com/WEVJeunH9l— FilGoal (@FilGoal) October 26, 2024
هدف برشلونة الثاني أمام ريال مدريد - ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني)
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