هدف برشلونة الأول أمام ريال مدريد - ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني)
السبت، 26 أكتوبر 2024 - 23:30
تسديدة أرضية من ليفاندوفسكي تكتب الهدف الأول لبرشلونة في الكلاسيكو 🔥pic.twitter.com/81E2t8A5Im— FilGoal (@FilGoal) October 26, 2024
هدف برشلونة الأول أمام ريال مدريد - ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني)
نرشح لكم
هدف برشلونة الرابع في ريال مدريد - رافينيا (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الثالث في ريال مدريد - لامين يامال (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الثاني أمام ريال مدريد - ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني) ملخص فوز أتليتكو مدريد على ليجانيس 3-1 (الدوري الإسباني) ملخص تعادل ريال سوسيداد مع أتليتكو مدريد 1-1 (الدوري الإسباني) هاتريك ليفا.. ملخص فوز برشلونة على ألافيس 3-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز ريال مدريد على فياريال 2-0 (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الثاني ضد فياريال - فينيسيوس جونيور - (الدوري الإسباني)