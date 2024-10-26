ملخص فوز مانشستر سيتي على ساوثامبتون 1-0 (الدوري الإنجليزي)

السبت، 26 أكتوبر 2024 - 19:17

10/26/2024 7:17:19 PM ملخص فوز مانشستر سيتي على ساوثامبتون 1-0 (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز مانشستر سيتي على ساوثامبتون 1-0 (الدوري الإنجليزي)

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي ساوثامبتون إيرلينج هالاند
نرشح لكم
هدف برشلونة الرابع في ريال مدريد - رافينيا (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الثالث في ريال مدريد - لامين يامال (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الثاني أمام ريال مدريد - ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الأول أمام ريال مدريد - ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني) ملخص فوز بوروسيا دورتموند على أوجسبورج 2-1 (الدوري الألماني) هدف فوز نابولي على ليتشي - جيوفاني دي لورينزو (الدوري الإيطالي) ملخص فوز توتنام على ألكمار 1-0 (الدوري الأوروبي) ملخص تعادل مانشستر يونايتد مع فنربخشة 1-1 (الدوري الأوروبي)
أخر الأخبار
بالأربعة والراية.. برشلونة فليك يدمر ريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو 4 دقيقة | الدوري الإسباني
الأصغر في تاريخ الكلاسيكو.. لامين يامال يسجل لـ برشلونة في ريال مدريد 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
العاشر في ريال مدريد.. ليفاندوفسكي يضرب مرتين لـ برشلونة في الكلاسيكو 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
"لقد عاد".. رينار يخلف مانشيني في قيادة السعودية لولاية ثانية ساعة | سعودي في الجول
اتحاد السلاح يكشف حقيقة استبعاد ندى حافظ لمشاركتها في أولمبياد باريس أثناء حملها 2 ساعة | رياضة نسائية
مانشستر يونايتد يعلن تشخيص إصابة أنتوني 2 ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت الكلاسيكو – ريال مدريد (0)-(4) برشلونة.. فوز كبير برباعية 2 ساعة | الدوري الإسباني
كاف يعلن عقوبات الزمالك في السوبر الإفريقي.. وتغريم شيكابالا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 خبر في الجول - طلب مصري بتقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات 3 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 4 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة