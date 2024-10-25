ملخص تعادل مانشستر يونايتد مع فنربخشة 1-1 (الدوري الأوروبي)

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 - 01:22

10/25/2024 1:22:33 AM ملخص تعادل مانشستر يونايتد مع فنربخشة 1-1 (الدوري الأوروبي)

ملخص تعادل مانشستر يونايتد مع فنربخشة 1-1 (الدوري الأوروبي)

مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي فنربخشة
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