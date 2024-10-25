ملخص فوز روما على دينامو كييف 1-0 (الدوري الأوروبي)
الجمعة، 25 أكتوبر 2024 - 01:20
ملخص فوز روما على دينامو كييف 1-0 (الدوري الأوروبي)
نرشح لكم
ملخص فوز توتنام على ألكمار 1-0 (الدوري الأوروبي) ملخص تعادل مانشستر يونايتد مع فنربخشة 1-1 (الدوري الأوروبي) صناعة مرموش.. ملخص فوز فرانكفوت على أر إف أس 1-0 (الدوري الأوروبي) هدف فوز إنتر ميلان على روما - لاوتارو مارتينيز (الدوري الإيطالي) ملخص فوز ليفربول على تشيلسي 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أتليتكو مدريد على ليجانيس 3-1 (الدوري الإسباني) هدف ليفربول الأول في تشيلسي - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون 2-1 (الدوري الإنجليزي)