ملخص فوز بوتافوجو على بنيارول 5-0 (كوبا ليبرتادوريس)
الخميس، 24 أكتوبر 2024 - 19:18
نرشح لكم
ملخص فوز أتليتكو مينيرو ضد ريفر بليت 3-0 (كوبا ليبرتادوريس) ملخص فوز البرازيل على بيرو 4-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص تعادل أوروجواي مع الإكوادور 0-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز باراجواي على فنزويلا 2-1 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز كولومبيا على تشيلي 4-0 (تصفيات كأس العالم) هاتريك ميسي.. ملخص فوز الأرجنتين على بوليفيا 6-0 (تصفيات كأس العالم) ملخص فوز بوتافوجو على ساو باولو 1 (6-5) 1 (كوبا ليبرتادوريس) ملخص فوز أتليتكو مينيرو ضد فلومينينسي 2-0 (كوبا ليبرتادوريس)