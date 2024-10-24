هدف بيراميدز الأول في سيراميكا كليوباترا- عبد الله مجدي (السوبر المصري)
الخميس، 24 أكتوبر 2024 - 17:20
جووووووووووووول🔥💥.. بعد صناعة مصطفى فتحي.. اللاعب عبد الله مجدي يسجل بالخطأ في مرماه هدف التعادل لفريق بيراميدز— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 24, 2024
(سيراميكا كليوباترا 1 - 1 بيراميدز)
#كأس_السوبر_المصري_للأبطال pic.twitter.com/k42LmSDusI
هدف بيراميدز الأول في سيراميكا كليوباترا- عبد الله مجدي (السوبر المصري)
نرشح لكم
فوز الأهلي بركلات الترجيح على الزمالك 7-6 (السوبر المصري) تتويج الأهلي بلقب السوبر المصري 2024 الجزيري يهدر هدفا قاتلا بعد مجهود زيزو (السوبر المصري) القائم يمنع ركلة حرة مباشرة من وسام أبو علي (السوبر المصري) هدف الزمالك الملغي ضد الأهلي - سيف الجزيري (السوبر المصري) العارضة تمنع ركلة مباشرة من يحيى عطية الله (السوبر المصري) عواد يواصل التألق ويمنع انفراد وسام أبو علي (السوبر المصري) عواد يتألق في التصدي لانفراد الشحات (السوبر المصري)