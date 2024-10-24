هدف سيراميكا كليوباترا الأول في بيراميدز - إسلام عيسى (السوبر المصري)
الخميس، 24 أكتوبر 2024 - 17:14
جووووووووووووول🔥💥.. بعد الرجوع لتقنية الـ VAR إسلام عيسى يسجل الهدف الاول لفريق سيراميكا كليوباترا في مرمى بيراميدز— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 24, 2024
(سيراميكا كليوباترا 1 - 0 بيراميدز)
#كأس_السوبر_المصري_للأبطال pic.twitter.com/5rti5eUXxy
هدف سيراميكا كليوباترا الأول في بيراميدز - إسلام عيسى (السوبر المصري)
نرشح لكم
مخلص فوز اتحاد جدة ضد الرياض 1-0 (الدوري السعودي) ملخص فوز توتنام على ألكمار 1-0 (الدوري الأوروبي) ملخص تعادل مانشستر يونايتد مع فنربخشة 1-1 (الدوري الأوروبي) ملخص فوز روما على دينامو كييف 1-0 (الدوري الأوروبي) فوز الأهلي بركلات الترجيح على الزمالك 7-6 (السوبر المصري) تتويج الأهلي بلقب السوبر المصري 2024 صناعة مرموش.. ملخص فوز فرانكفوت على أر إف أس 1-0 (الدوري الأوروبي) الجزيري يهدر هدفا قاتلا بعد مجهود زيزو (السوبر المصري)