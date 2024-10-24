هدف سيراميكا كليوباترا الأول في بيراميدز - إسلام عيسى (السوبر المصري)

جووووووووووووول🔥💥.. بعد الرجوع لتقنية الـ VAR إسلام عيسى يسجل الهدف الاول لفريق سيراميكا كليوباترا في مرمى بيراميدز



(سيراميكا كليوباترا 1 - 0 بيراميدز)

#كأس_السوبر_المصري_للأبطال pic.twitter.com/5rti5eUXxy