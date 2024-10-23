هدف بايرن ميونيخ أمام برشلونة - هاري كين (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 - 22:36
بايرن ميونيخ يدرك التعادل سريعاً عن طريق هاري كين 🔥⚽️#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/iT6uXMb448— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 23, 2024
هدف بايرن ميونيخ أمام برشلونة - هاري كين (دوري أبطال أوروبا)
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